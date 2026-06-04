Obesità | a San Rossore un weekend per promuovere il benessere dei giovani
A San Rossore si svolge il weekend “Benessere per Crescere”, un campo di due giorni dedicato ai giovani con problemi di sovrappeso e obesità. L’evento si tiene il 6 e 7 giugno 2026 e è organizzato dalla divisione di Diabetologia pediatrica di Pisa. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete per affrontare il tema, coinvolgendo i partecipanti in attività e programmi specifici.
Un’iniziativa concreta per affrontare il tema sempre più attuale del sovrappeso e dell’obesità in età adolescenziale: è questo l’obiettivo di 'Benessere per Crescere', il campo di due giorni organizzato dalla Diabetologia pediatrica di Pisa, in programma il 6 e 7 giugno 2026 nello scenario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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