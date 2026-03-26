Obesità in Italia | le nuove strategie per promuovere il benessere

In Italia, sette milioni di persone sono ufficialmente diagnosticate con obesità, anche se solo una piccola percentuale si identifica come obesa. Questa discrepanza tra diagnosi e percezione riguarda diverse fasce di età e zone del paese. Le autorità sanitarie stanno introducendo nuove strategie per affrontare il problema, coinvolgendo servizi di prevenzione e programmi di educazione alimentare.

Sei milioni di italiani convivono con una diagnosi di obesità, eppure solo una minima parte di loro si riconosce in quella condizione. Il dato arriva dall’Italian Barometer Obesity Report, che fotografa un Paese in cui quasi la metà della popolazione adulta è in eccesso ponderale, con un incremento dei casi del 38% rispetto al 2003. Una forbice che si allarga soprattutto tra i più giovani e nelle regioni meridionali, dove il legame tra disagio socioeconomico e alimentazione scorretta si fa sempre più stretto. Obesità in Italia: i numeri di un’emergenza che non si arresta. Partiamo dai fatti. Secondo i dati Istat più recenti, oltre 23,3 milioni di adulti in Italia risultano in condizione di sovrappeso o obesità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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