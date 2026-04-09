Due esponenti politici hanno affermato che, nel contesto di San Rossore, l’attenzione dovrebbe essere rivolta alle visioni e alle scelte strategiche per il futuro del parco, piuttosto che ai nomi. Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana, e Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Avs, hanno espresso questa posizione. Le loro dichiarazioni sono state pubblicate in un articolo dedicato alla discussione sul possibile sviluppo dell’area.

"Prima dei nomi contano la visione e le scelte strategiche necessarie per il futuro del Parco ". Ne sono convinti Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana, e Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Avs. Perché, aggiungono, "gli obiettivi sono due e non sono negoziabili: no a qualsiasi ipotesi di riperimetrazione che riduca l’estensione o indebolisca la tutela del Parco e no alla realizzazione di una nuova base militare al suo interno, perché la difesa dell’ambiente e la tutela della biodiversità non possono essere subordinate a esigenze di tipo militare e la nostra contrarietà alle installazioni militari non è esclusivamente relativa al Parco, ma vale per tutto il territorio provinciale, anche al di fuori di aree protette e di pregio ambientale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Rossore "Prima dei nomi, visioni e strategie"

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