Obbligo vaccinale e iscrizioni scolastiche 2026 2027 | le due scadenze di giugno successive alla verifica sanitaria

Notizia in breve

Entro giugno 2024 e giugno 2025 scadranno rispettivamente la verifica sanitaria e l’aggiornamento delle iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027. La verifica sanitaria, obbligatoria per gli studenti, dovrà essere completata entro la prima scadenza, mentre le iscrizioni saranno confermate entro la seconda. Un documento allegato, rivolto a dirigenti scolastici e responsabili, illustra le procedure e le tempistiche da rispettare. Le scadenze sono state stabilite per garantire l’organizzazione delle iscrizioni e il rispetto delle normative sanitarie.