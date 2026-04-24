Iscrizioni scolastiche 2026 2027 in Abruzzo | persi 3.800 studenti L’allarme del sindacato sulle conseguenze territoriali

L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo ha pubblicato i dati relativi alle iscrizioni scolastiche per l'anno 20262027, evidenziando una diminuzione di circa 3.800 studenti rispetto all'anno precedente. La diminuzione si concentra principalmente nelle scuole primarie e secondarie, con un calo più pronunciato in alcune zone del territorio. Il sindacato ha espresso preoccupazione riguardo alle ripercussioni di questa tendenza su scuola e comunità locali.

L'Ufficio Scolastico Regionale d'Abruzzo ha diffuso i dati aggiornati sulle iscrizioni in Abruzzo per l'anno 20262027, mostrando una flessione di circa 3.800 studenti rispetto al precedente anno scolastico. L'articolo Iscrizioni scolastiche 20262027 in Abruzzo: persi 3.800 studenti. L’allarme del sindacato sulle conseguenze territoriali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Iscrizioni scolastiche Lombardia 2026/2027: tutti i dati sulle iscrizioni scolastiche dal primo grado alle scuole superioriI dati sulle iscrizioni in Lombardia confermano il primato dei licei, la crescita dei tecnici e il boom del 4+2 L'articolo Iscrizioni scolastiche... Leggi anche: Abruzzo, allarme nelle scuole: mancano 3.800 studenti nel 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mense scolastiche 2026/2027: iscrizioni al via dal 1° maggio; Iscrizioni Asili Nido comunali per l’a.e. 2026/2027; VIDEO | Aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 2026/2027 a Verona; Anno scolastico 2026-2027 in Sicilia, quando iniziano le lezioni e quali sono le vacanze previste. Iscrizioni scolastiche 2026/2027 in Abruzzo: persi 3.800 studenti. L’allarme del sindacato sulle conseguenze territorialiScuole in Abruzzo: crollo demografico con 3.800 iscritti in meno. A rischio la sopravvivenza dei plessi su tutto il territorio ... orizzontescuola.it Mense scolastiche, a Como aperte le iscrizioni per il prossimo anno. Ecco come procedereL’anno scolastico non è ancora terminato, il dibattito sulla chiusura di alcuni plessi è più vivo che mai, ma per quanto riguarda la ristorazione si guarda avanti. A Como si sono aperte le iscrizioni ... espansionetv.it La minoranza Avanti per Montegranaro: «Ex Itc e calo delle iscrizioni scolastiche frutto di scelte che non hanno strategia» - facebook.com facebook