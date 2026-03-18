Obbligo vaccinale e scuole | schema di sintesi delle principali scadenze della procedura amministrativa

Per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, è disponibile uno schema di sintesi con le principali scadenze relative alla procedura amministrativa sugli obblighi vaccinali degli studenti. Il documento raccoglie le date e le tappe fondamentali che devono rispettare le scuole per adeguarsi alle norme vigenti. La pubblicazione mira a offrire un riferimento chiaro e pratico per la gestione di questa fase.

In arrivo per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, una serie di documenti utili per la gestione degli obblighi vaccinali degli studenti. I documenti Riservati agli abbonati – Non sei abbonato? Fallo adesso, scopri tutti i vantaggi Clicca qui per accedere a tutti i contenuti sui vaccini, saranno pubblicati gradualmente, secondo il calendario sottostante. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Obbligo vaccinale: le scadenze con modello di decadenza dall’iscrizione per la scuola dell’InfanziaPer l’anno scolastico 20262027, le scuole devono rispettare alcune scadenze previste dalla legge sull’obbligo vaccinale (art. Obbligo vaccinale: FaQ già pronte da inviare alle famiglie e verbale di verifica della posizione vaccinale. Scarica documentiIn arrivo per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, una serie di documenti utili per la gestione degli obblighi... Tutti gli aggiornamenti su Obbligo vaccinale Temi più discussi: Obbligo vaccinale, decreto di decadenza dell’iscrizione di un alunno. Il modello; Obblighi vaccinali studenti, tutto ciò che serve ad una scuola; Asili alternativi autogestiti, organizzati da gruppi di genitori anti-vaccini; Il sindaco: Subito chiarezza e la Regione reintroduca l'obbligo vaccinale. Obbligo vaccinale e sistema scolastico: quadro normativo, procedure amministrative e profili di responsabilità dei docentiLa disciplina dell’obbligo vaccinale per i minori iscritti alle istituzioni scolastiche si inserisce nel più ampio sistema di tutela della salute pubblica previsto dall’ordinamento giuridico italiano ... orizzontescuola.it Obbligo vaccinale, decreto di decadenza dell’iscrizione di un alunno. Il modelloIl documento allegato al presente articolo, destinato a dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e personale amministrativo delle istituzioni scolastiche, è finalizzato a ... orizzontescuola.it La disciplina dell’obbligo vaccinale per i minori iscritti alle istituzioni scolastiche si inserisce nel più ampio sistema di tutela della salute pubblica previsto dall’ordinamento giuridico italiano e comporta specifiche procedure amministrative che coi… x.com Szumski: «Subito la revisione dell’obbligo vaccinale pediatrico». Presentata una nuova mozione Una revisione immediata dell’obbligo vaccinale pediatrico e, nell’attesa, una moratoria regionale. È quanto chiede una nuova mozione presentata dal consigliere - facebook.com facebook