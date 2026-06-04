Arezzo, 4 giugno 2026 – «E ’ “tempo bello ” quando il cielo è terso e non ci sono le nuvole. Insomma ci deve essere trasparenza. “Tempo bello” è anche il nome dato dalla vicesindaco di Arezzo e assessore al sociale e alla scuola, alla iniziativa dell’amministrazione per contribuire alle spese, non raramente gravose, per i cosiddetti campi solari estivi. I cittadini quale tipo di informazione hanno? Quali certezze sulle risorse. Alcuni campi solari arrivano a richieste di 800900 euro al mese. Quanti se lo possono permettere? Il Comune da qualche anno prova a contribuire. Nei primi anni con l’insopportabile “gara” del click day. Si iscriveva e prendeva i voucher chi era bravo (e fortunato) ad accedere al sito in tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Nuvole dense e nere sul “Tempo Bello” promesso da Lucia Tanti: le scuole chiudono a giorni, ma i contributi (incerti) forse in autunno»

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