Nuvole dense e nere sul Tempo Bello promesso da Lucia Tanti | le scuole chiudono a giorni ma i contributi incerti forse in autunno
Il servizio di Lucia Tanti, annunciato come “Tempo Bello”, è stato sospeso a causa di nuvole dense e nere che si sono accumulate nel cielo. Le scuole, previste per la chiusura a breve, dipendono dall’andamento del tempo, mentre i contributi promessi, ancora incerti, potrebbero arrivare solo in autunno. La frase della Tanti sottolinea l’importanza della trasparenza, riferendosi alla definizione di “tempo bello” come condizione di cielo terso senza nuvole.
Arezzo, 4 giugno 2026 – «E ’ “tempo bello ” quando il cielo è terso e non ci sono le nuvole. Insomma ci deve essere trasparenza. “Tempo bello” è anche il nome dato dalla vicesindaco di Arezzo e assessore al sociale e alla scuola, alla iniziativa dell’amministrazione per contribuire alle spese, non raramente gravose, per i cosiddetti campi solari estivi. I cittadini quale tipo di informazione hanno? Quali certezze sulle risorse. Alcuni campi solari arrivano a richieste di 800900 euro al mese. Quanti se lo possono permettere? Il Comune da qualche anno prova a contribuire. Nei primi anni con l’insopportabile “gara” del click day. Si iscriveva e prendeva i voucher chi era bravo (e fortunato) ad accedere al sito in tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Full video of the process: Female Veteran Transforms Old Farm into Paradise in 30 Days Without Rest
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