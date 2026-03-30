In vista delle prossime elezioni anticipate, il governo si trova a dover affrontare una fase di incertezza, con decisioni rinviate che influenzano la dinamica politica. La leader del partito di maggioranza prende tempo, mentre il leader di un altro partito chiama la propria formazione a prendere posizione. La tensione tra i vari protagonisti cresce, e l’autunno si presenta come un periodo di possibile svolta.

ROMA. Il governo oscilla tra rilancio e azzardo, mentre il calendario politico si comprime e le decisioni rinviate iniziano a pesare come scelte già prese. L’ipotesi di elezioni anticipate non è più una suggestione da retroscena, ma una variabile concreta dentro Palazzo Chigi, alimentata dalla crisi aperta dopo il referendum e dalle tensioni interne alla maggioranza. Giorgia Meloni prende tempo sul rimpasto, rinvia la scelta sul Turismo dopo l’uscita di Daniela Santanchè, ma intanto tiene aperta ogni opzione: restare e rafforzarsi oppure giocare la carta del voto, ma solo come ultima mossa. Il punto non è solo politico ma strategico.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni anticipate, Meloni prende tempo ma l’autunno resta sul tavolo: tensione in FdI e Salvini chiama la Lega

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