I giorni di San Nicola fra nuvole e tempo incerto | festa a rischio pioggia

I giorni di San Nicola in Puglia si presentano con condizioni meteorologiche incerto, dopo una prima parte di settimana con tempo stabile. Le previsioni indicano un possibile cambiamento con l’arrivo di correnti umide che potrebbero provocare piogge durante i giorni della festa dedicata al Santo patrono. La situazione atmosferica resta sotto osservazione, con il rischio di condizioni piovose che potrebbe influenzare le celebrazioni in programma.

Sarà una festa di San Nicola a rischio pioggia? Dopo un inizio di settimana piuttosto stabile, il tempo sulla Puglia si prepara a cambiare, con l'arrivo di correnti umide che potrebbero portare piogge proprio nei giorni della festa dedicata al Santo patrono.Le previsioni di 3bmeteoIn particolare.🔗 Leggi su Baritoday.it

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