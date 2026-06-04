Nuovo volto per l' ufficio postale di Villa Estense oggi la riapertura
L’ufficio postale di Villa Estense ha riaperto questa mattina alle 10 dopo i lavori di ammodernamento e ristrutturazione. La sede di piazza Abate Giuseppe Valentinelli ora può offrire anche i servizi della pubblica amministrazione. Gli interventi sono stati conclusi e l’ufficio è stato aggiornato per migliorare l’accoglienza e l’efficienza. La riapertura segna il ritorno al servizio per i cittadini della zona.
Riapre questa mattina, 4 giugno, alle 10, l’ufficio postale di Villa Estense. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Abate Giuseppe Valentinelli, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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