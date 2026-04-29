Santarcangelo ufficio postale in riparazione | riapertura a maggio

A Santarcangelo i lavori di riparazione dell’ufficio postale situato in piazza Marconi 3 sono in corso. Gli interventi sono stati avviati nei giorni scorsi e si prevede che l’edificio tornerà operativo a maggio. La riparazione riguarda i danni subiti dall’immobile, che ha richiesto interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Nel frattempo, i cittadini devono utilizzare altri uffici postali della zona.

? Cosa sapere Cantieri in piazza Marconi 3 a Santarcangelo per riparare l'ufficio postale danneggiato.. Riapertura prevista a maggio con servizi attivi presso le sedi di San Martino e San Vito.. I cantieri proseguono in piazza Marconi 3 a Santarcangelo di Romagna, dove gli operai riparano l’ufficio postale danneggiato dall’esplosione dello sportello automatico avvenuta mesi fa. Il cantiere aperto nel cuore del borgo non riguarda solo la muratura, ma la ricostruzione della sicurezza per un presidio fondamentale della comunità. I danni strutturali provocati dal crimine hanno imposto un piano di messa in sicurezza complesso, che ha costretto alla chiusura temporanea dell’ufficio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santarcangelo, ufficio postale in riparazione: riapertura a maggio Notizie correlate Ancora ritardi nei lavori: la riapertura dell'ufficio postale rinviata a fine maggioNon ne possono più i cittadini di Macerata Campania che si vedranno costretti ad andare altrove per fare operazioni all'ufficio postale. Lavori all’ufficio postale di Sogliano che si rifà il look, riapertura prevista per fine maggioPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sogliano sul Rubicone, sito in piazza Matteotti 44, da mercoledì 8 aprile sarà interessato da... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dopo l'esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all'ufficio postale; Dopo l'esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all'ufficio postale. Poste Italiane: proseguono i lavori all’ufficio di Santarcangelo dopo il furto con esplosione del postamatContinuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3 a seguito dei danni subiti a causa dell'esplosione del Postamat ... chiamamicitta.it Santarcangelo, ufficio postale di piazza Marconi ancora chiuso: Interventi complessiContinuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3, a seguito dei danni subiti a causa dell'assalto al Postamat avvenuto il 24 febbraio scorso. Gli ingenti da ... altarimini.it Gattei aveva 69 anni. Il funerale sarà celebrato giovedì 30 aprile alle 15 nella Chiesa della Collegiata di Santarcangelo - facebook.com facebook