Ufficio postale Tra otto giorni la riapertura

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra otto giorni, l’ufficio postale di Masate riaprirà al pubblico, dopo un periodo di chiusura. Attualmente, i cittadini devono recarsi nei comuni vicini per svolgere operazioni di spedizione, pagamenti e altre pratiche quotidiane. La riapertura è prevista per la prossima settimana, portando di nuovo i servizi postali nel centro del paese. Fino ad allora, i residenti dovranno continuare a spostarsi altrove per le loro esigenze postali.

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Ancora pochi giorni di attesa e per i cittadini di Masate finirà il pellegrinaggio verso i comuni vicini per spedizioni, pagamenti e pratiche quotidiane. L’ ufficio postale del paese riaprirà mercoledì 27 maggio, dopo quasi due mesi di chiusura legati agli interventi del Progetto Polis, il piano nazionale di Poste che punta a trasformare gli sportelli nei paesini sotto i 15mila abitanti in punti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Le serrande si erano abbassate il 27 marzo scorso, dando il via ai lavori di ammodernamento. Da allora i residenti hanno dovuto fare riferimento all’ufficio di Basiano, con inevitabili disagi soprattutto per anziani e utenti meno abituati ai servizi online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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