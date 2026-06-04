Nuovo successo per Helena Prestes | c’entra The 50 Italia

Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il reality show uscito lo scorso 22 maggio su Prime Video. Il programma vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo mettersi alla prova in alcune sfide per ottenere un montepremi finale. Tra le protagoniste assolute vi è la modella brasiliana, che ha tenuto alta l'attenzione del pubblico grazie alle strategie messe per arrivare in finale. Una partecipazione, quella di Helena Prestes a The 50 Italia, che è stata un grande successo. Secondo quando riportato da Libero, il nuovo reality show è al quinto posto dei prodotti non in lingua inglese più visti in questo momento su Prime Video. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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SCANDALO HELENA PRESTES: SOLDI, CRISI E LA VERITÀ SU JAVIER

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