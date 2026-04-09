Helena Prestes conquista l’Italia | nuovo successo per l’ex gieffina

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha ottenuto nuove collaborazioni in Italia dopo la sua partecipazione al reality. La sua notorietà è aumentata grazie alla partecipazione al programma, portandola a stringere accordi di lavoro nel settore. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si sta rafforzando, e il suo nome compare in diverse occasioni legate a progetti e collaborazioni professionali.

Momento d'oro per Helena Prestes. La donna è riuscita a siglare importanti collaborazioni in seguito al successo ottenuto con la partecipazione al Grande fratello 2024. La modella brasiliana è stata annunciata come testimonial della nuova collezione primavera - estate di Primadonna, un brand d'abbigliamento completamente made in Italia. Per l'occasione, la compagna di Javier Martinez è presente sulle vetrine dei negozi e sui bus delle maggiori città italiane con i look della nuova linea che aveva scattato negli scorsi mesi in Spagna. Un nuovo successo per Helena Prestes che è riuscita a trarre qualcosa d'importante dopo l'esperienza televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes conquista l’Italia: nuovo successo per l’ex gieffina Leggi anche: Helena Prestes non si ferma più: nuovo successo per l’ex gieffina Leggi anche: Disavventura per Helena Prestes: cos’è successo all’ex gieffina Helena Prestes torna in Italia e sorprende i fan su Javier Temi più discussi: Helena Prestes vola a New York e fa sognare i fan: carriera in svolta, ma con Javier spuntano le prime ombre; Helena Prestes inedita | Rubato al Grande Fratello ecco cosa; Helena e Javier, la foto rubata di Mariano Martinez conquista i fan: 'Dolcezza unica'. Helena Prestes, successo per la nuova campagna: le foto sulle riviste e sui bus di MilanoAncora un altro successo per Helena in versione testimonial, infatti la sua immagine campeggia sui bus delle città più importanti d'Italia ... it.blastingnews.com Helena Prestes, l'elogio dei concorrenti del GF Vip: 'Ricordiamo più lei di Jessica'Alcuni attuali inquilini della casa del Grande Fratello hanno definito Helena la vincitrice morale della sua edizione ... it.blastingnews.com Helena Prestes in abito da sposa… semplicemente incantevole Eleganza, classe e una bellezza che lascia senza parole #HelenaPrestes #Sposa #Eleganza #Beauty #FBLifeStyle - facebook.com facebook