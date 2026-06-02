Il 22 maggio è iniziato “The 50 Italia” su Amazon Prime Video. Il 5 giugno saranno disponibili le ultime tre puntate, durante le quali si conosceranno i concorrenti arrivati in finale. Tra i partecipanti c’è anche Helena Prestes. La piattaforma ha annunciato la data di uscita delle puntate finali, che sveleranno i nomi dei finalisti ancora in corsa.

The 50 Italia è sbarcato il 22 maggio su Amazon Prime Video. Il prossimo 5 giugno, la piattaforma rilascerà le ultime tre puntate del reality show dove il pubblico scoprirà i nomi dei concorrenti che sono arrivati in finale. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web ad arrivare all'ultima puntata di The 50 Italia e quindi ad avere la possibilità di vincere il montepremi finale ci sono i tre ex concorrenti del Grande fratello, Helena Prestes, Shaila Gatta, Edoardo Tavassi ma anche Stefano Musazzi, Federico Fusca, Max Felicitas, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. Helena Prestes insieme a Shaila Gatta avrebbero raggiunto la finale di The 50 Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, chi è arrivato in finale? C’è Helena Prestes

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