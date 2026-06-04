Nuovo regolamento rimpatri | Accordi con Paesi terzi nel rispetto del diritto internazionale

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno concordato su un nuovo regolamento riguardante i rimpatri, inserito nel pacchetto di riforme sulla migrazione. La normativa prevede accordi con paesi terzi e si basa sul rispetto del diritto internazionale. La decisione riguarda le procedure di rimpatrio e i criteri di applicazione, senza dettagli specifici su tempi o modalità. La nuova regolamentazione mira a regolamentare meglio le operazioni di ritorno di migranti irregolari.

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Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, una delle riforme più attese del pacchetto migrazione. L'intesa punta a creare finalmente un quadro normativo comune a livello europeo che disciplini le procedure di rimpatrio dei. 🔗 Leggi su Today.it

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