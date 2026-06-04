Nuovo regolamento rimpatri | Accordi con Paesi terzi nel rispetto del diritto internazionale

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno concordato su un nuovo regolamento riguardante i rimpatri, inserito nel pacchetto di riforme sulla migrazione. La normativa prevede accordi con paesi terzi e si basa sul rispetto del diritto internazionale. La decisione riguarda le procedure di rimpatrio e i criteri di applicazione, senza dettagli specifici su tempi o modalità. La nuova regolamentazione mira a regolamentare meglio le operazioni di ritorno di migranti irregolari.

Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, una delle riforme più attese del pacchetto migrazione. L'intesa punta a creare finalmente un quadro normativo comune a livello europeo che disciplini le procedure di rimpatrio dei. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

34. Nuovo Regolamento Rimpatri: lEuropa cambia rotta - Dentro il Mondo in 240

Notizie e thread social correlati

Migranti, accordo in Ue sul regolamento rimpatri: sì agli hub nei Paesi terziIl Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri, dopo diversi rinvii.

Svolta dell’Europa sui migranti: c’è l’accordo sugli hub nei Paesi terzi e sul regolamento per i rimpatriL’Unione Europea ha raggiunto un accordo su due temi chiave riguardanti i migranti.

Temi più discussi: Rimpatri, accordo in Ue sul regolamento: sì agli hub in Paesi terzi; Rimpatri, ok al foglio di via unico e agli hub nei Paesi terzi: Parlamento, Consiglio e Commissione Ue trovano l’accordo; In Europa la vita degli stranieri senza documenti sta per diventare ancora più difficile; Accordo in UE sui rimpatri, sì agli hub nei Paesi terzi.

Raggiunto l’accordo Ue sul regolamento rimpatri: return hub in Paesi terzi e detenzione fino a 30 mesi x.com

Rimpatri, accordo in Ue sul regolamento: sì agli hub in Paesi terzi reddit

Migranti, rimpatri e fortezza Europa. Giro di vite sui diritti umaniLe istituzioni europee – Consiglio, Commissione e Parlamento – hanno fatto un altro passo avanti sulla strada della restrizione dei diritti umani e del varo di norme speciali per i migranti. L’oggetto ... agensir.it

Migranti e rimpatri: accordo in Ue sul regolamento, i dettagliDopo settimana di negoziati, il Parlamento Europeo, il Consiglio Ue e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento rimpatri, i colegislatori sono riusciti infatti a trovare l’int ... notizie.it