Nuovo regolamento rimpatri | Accordi con Paesi terzi nel rispetto del diritto internazionale
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno concordato su un nuovo regolamento riguardante i rimpatri, inserito nel pacchetto di riforme sulla migrazione. La normativa prevede accordi con paesi terzi e si basa sul rispetto del diritto internazionale. La decisione riguarda le procedure di rimpatrio e i criteri di applicazione, senza dettagli specifici su tempi o modalità. La nuova regolamentazione mira a regolamentare meglio le operazioni di ritorno di migranti irregolari.
Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, una delle riforme più attese del pacchetto migrazione. L'intesa punta a creare finalmente un quadro normativo comune a livello europeo che disciplini le procedure di rimpatrio dei. 🔗 Leggi su Today.it
34. Nuovo Regolamento Rimpatri: lEuropa cambia rotta - Dentro il Mondo in 240
Notizie e thread social correlati
Migranti, accordo in Ue sul regolamento rimpatri: sì agli hub nei Paesi terziIl Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri, dopo diversi rinvii.
Svolta dell’Europa sui migranti: c’è l’accordo sugli hub nei Paesi terzi e sul regolamento per i rimpatriL’Unione Europea ha raggiunto un accordo su due temi chiave riguardanti i migranti.
Temi più discussi: Rimpatri, accordo in Ue sul regolamento: sì agli hub in Paesi terzi; Rimpatri, ok al foglio di via unico e agli hub nei Paesi terzi: Parlamento, Consiglio e Commissione Ue trovano l’accordo; In Europa la vita degli stranieri senza documenti sta per diventare ancora più difficile; Accordo in UE sui rimpatri, sì agli hub nei Paesi terzi.
Un nuovo regolamento consente l’espulsione degli immigrati irregolari non verso il Paese di origine ma verso Paesi terzi non meglio definiti, con cui i governi dell’Ue abbiano sottoscritto appositi accordi per l’istituzione di hub di rimpatrio. Comprese le famigli facebook
Raggiunto l’accordo Ue sul regolamento rimpatri: return hub in Paesi terzi e detenzione fino a 30 mesi x.com
Rimpatri, accordo in Ue sul regolamento: sì agli hub in Paesi terzi reddit
Migranti, rimpatri e fortezza Europa. Giro di vite sui diritti umaniLe istituzioni europee – Consiglio, Commissione e Parlamento – hanno fatto un altro passo avanti sulla strada della restrizione dei diritti umani e del varo di norme speciali per i migranti. L’oggetto ... agensir.it
Migranti e rimpatri: accordo in Ue sul regolamento, i dettagliDopo settimana di negoziati, il Parlamento Europeo, il Consiglio Ue e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento rimpatri, i colegislatori sono riusciti infatti a trovare l’int ... notizie.it