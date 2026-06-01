Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri, dopo diversi rinvii. L’intesa prevede l’istituzione di hub nei paesi terzi per gestire i rimpatri dei migranti. La decisione riguarda le procedure di ritorno e le modalità di cooperazione con le nazioni estere. La proposta è stata approvata dopo trattative successive a periodi di attesa. La normativa entrerà in vigore una volta finalizzata la formalizzazione.

Dopo diversi rinvii, Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri. I colegislatori dell'Unione europea hanno infatti trovato l'intesa sul provvedimento considerato un elemento chiave della nuova politica europea sui migranti e il tassello mancante del nuovo Patto Migrazione e Asilo. Le nuove norme introducono obblighi di cooperazione con le autorità per i cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. Il regolamento prevede inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei Paesi terzi. L'intesa raggiunta dovrà ora essere approvata dalla commissione Libe e successivamente dalla plenaria del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, accordo in Ue sul regolamento rimpatri: sì agli hub nei Paesi terzi

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Spain Rejects EU Proposal to Create Asylum Centres Outside the European Union

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