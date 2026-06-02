L’Unione Europea ha raggiunto un accordo su due temi chiave riguardanti i migranti. È stato raggiunto un accordo trilogo tra Parlamento europeo e Consiglio su un regolamento per i rimpatri e sulla creazione di hub nei paesi terzi. La notizia è stata comunicata nella tarda serata di ieri, dopo diversi rinvii nelle trattative. La decisione riguarda le procedure di rimpatrio e la gestione dei flussi migratori in coordinamento con i paesi di origine e di transito.

L’accordo in trilogo sul regolamento rimpatri e sulla creazione di hub nei paesi terzi c’è. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno trovato l’intesa sul provvedimento nella tarda serata di ieri, dopo diversi rinvii. La norma rappresenta il provvedimento chiave della nuova politica europea sui migranti e il tassello mancante del nuovo Patto Migrazione e Asilo. Ora spetterà alla commissione Libe e all’assembla leL’intesa deve essere ora approvata dalla commissione Libe e dalla plenaria. Le nuove regole impongono obblighi di cooperazione con le autorità ai cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svolta dell’Europa sui migranti: c’è l’accordo sugli hub nei Paesi terzi e sul regolamento per i rimpatri

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Migranti, il Consiglio europeo trova l'accordo sui Paesi terzi sicuri. Cosa succede ora in Albania

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