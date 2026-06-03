Nuovo ponte San Michele | avviato il concorso internazionale di progettazione dell’opera

Notizia in breve

È stato avviato un concorso internazionale di progettazione per il nuovo ponte San Michele, che collegherà Paderno d’Adda e Calusco. L’iniziativa mira a definire il progetto dell’opera, coinvolgendo studi di architettura e ingegneria di diversi paesi. La procedura segue le procedure di gara pubblica e rappresenta il primo passo verso la costruzione del nuovo collegamento tra le due località. La fase di selezione dei progetti durerà alcuni mesi.