Nuovo ponte San Michele | avviato il concorso internazionale di progettazione dell’opera
È stato avviato un concorso internazionale di progettazione per il nuovo ponte San Michele, che collegherà Paderno d’Adda e Calusco. L’iniziativa mira a definire il progetto dell’opera, coinvolgendo studi di architettura e ingegneria di diversi paesi. La procedura segue le procedure di gara pubblica e rappresenta il primo passo verso la costruzione del nuovo collegamento tra le due località. La fase di selezione dei progetti durerà alcuni mesi.
Entra nel vivo il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte San Michele tra Paderno d’Adda (Lecco) e Calusco (Bergamo). “Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Fs, ha infatti avviato il concorso internazionale di progettazione finalizzato a individuare la soluzione più idonea per la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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