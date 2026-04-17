Terzi | Case da abbattere? Per il nuovo ponte San Michele chiesta un’alternativa al progetto

Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che sono state avanzate richieste per valutare alternative al progetto attuale del nuovo ponte San Michele, in relazione alle case da abbattere. Nei dettagli, si segnala che la discussione riguarda la possibilità di modificare il piano originale, che prevedeva la demolizione di alcune abitazioni, senza però specificare quale soluzione potrebbe essere adottata. La questione coinvolge direttamente le persone che abitano nelle aree interessate dall’opera.

È questo il timore che accompagna i residenti del quartiere di via Monastero dei Verghi, a Calusco d’Adda: alcuni di loro rischiano di vedere abbattute le proprie case, a causa della costruzione del nuovo Ponte San Michele, il viadotto che collega il comune di Calusco con quello di Paderno d’Adda. Il progetto, che è sotto la gestione di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e di Regione Lombardia, non è ancora definitivo, ma prevederebbe la realizzazione della nuova struttura a circa 30 metri da quella esistente, anche se non è ancora definito se a nord o a sud rispetto all’attuale ponte, che dal 2030 non sarà più percorribile. Sull’intervento, che secondo cronoprogramma dovrebbe concludersi entro il 2034, resta però un quadro incerto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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