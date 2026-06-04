Nuovo Piano Casa | 970 milioni per nuovi alloggi e poteri speciali

Notizia in breve

Il governo ha stanziato 970 milioni di euro con il nuovo Piano Casa, destinati alla realizzazione di nuovi alloggi. Il piano prevede l'introduzione di poteri speciali che consentono al commissario straordinario di derogare a tutte le leggi vigenti. Sono stati definiti 22 passaggi burocratici nel processo di approvazione e costruzione, sollevando domande sui possibili ritardi o semplificazioni nei tempi di realizzazione.