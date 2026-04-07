Piano Casa | 970 milioni pronti Salvini smentisce i tagli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che i fondi destinati al Piano Casa sono ancora di 970 milioni di euro, smentendo le voci di tagli ai finanziamenti. Contestualmente, il ministro Salvini ha affermato l’intenzione di aumentare le risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica, senza indicare modifiche ai fondi già stabiliti. Nessuna variazione è stata comunicata rispetto alla cifra iniziale di 970 milioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentisce ogni riduzione dei finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica, mentre il ministro Salvini si impegna a potenziare le risorse economiche disponibili. L’intervento del Mit nasce per rispondere a diverse indiscrezioni circolate recentemente. La nota ufficiale chiarisce che non esistono cambiamenti normativi che prevedano tagli, anzi, l’obiettivo è quello di fornire soluzioni finanziarie più consistenti per l’abitazione pubblica. La gestione dei 970 milioni e il nuovo Piano Casa. Sui 970 milioni di euro oggetto di discussione, il dicastero specifica che tali somme non sono state né bloccate né eliminate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano Casa: 970 milioni pronti, Salvini smentisce i tagli Leggi anche: Vertenza Natuzzi, sindacati pronti alla mobilitazione: "Nel piano aziendale ancora tagli e chiusure" Roma, piano tagli da 35 milioni: via Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e CelikLa Roma avvia la “fase di alleggerimento” per finanziare il secondo ciclo di Gian Piero Gasperini: la strategia della famiglia Friedkin è scolpita... Temi più discussi: Casa, il piano del governo per frenare l'emergenza abitativa nelle grandi città: 970 milioni per recuperare 60 mila alloggi pubblici; Piano casa, arenato il progetto con i privati; Il piano casa del governo per ora è solo uno slogan; Edilizia, Ance: sollecito al governo per Piano Casa da 7 mld dopo il Pnrr - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture. Casa, il piano del governo per frenare l’emergenza abitativa nelle grandi città: 970 milioni per recuperare 60 mila alloggi pubbliciLa bozza in un prossimo Consiglio dei ministri. Un piano per recuperare migliaia di alloggi pubblici mentre affitti e prezzi corrono. Ma il nodo resta l’assenza di una strategia strutturale. L’edilizi ... corriere.it Fondi europei, in Campania priorità a imprese e piano casaQuasi 600 milioni per la competitività e le imprese, 250 per le risorse idriche, 100 milioni di euro per l’emergenza casa e le politiche abitative e 50 milioni di euro ... ilmattino.it #Meloni riparte da lavoro e piano casa: ecco il piano d’azione del governo per le prossime settimane x.com La premier resta convinta della bontà della riforma della Giustizia, che avrebbe fatto arrivare maggiori investimenti, ma prepara provvedimenti su salari e piano casa. Ma fondamentali le scelte di Bruxelles sull’allentamento dei vincoli di bilancio e quella della - facebook.com facebook