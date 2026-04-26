Piano Casa | 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi accessibili

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato giovedì un piano casa con una dotazione di 970 milioni di euro destinati alla realizzazione di 100.000 nuovi alloggi accessibili. L’obiettivo dichiarato è di recuperare circa 100 milioni di metri quadrati di superficie abitativa, con interventi che riguardano principalmente edilizia residenziale pubblica e privata. La misura prevede anche incentivi per favorire la riqualificazione degli immobili esistenti e l’aumento delle abitazioni disponibili sul mercato.

? Cosa sapere Il governo lancia giovedì il piano casa con 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi.. L'investimento punta a recuperare 100.000 unità immobili? inutilizzate tramite fondi di coesione.. Il governo prepara per giovedì prossimo il debutto del piano casa con un investimento iniziale di 970 milioni di euro destinati a generare oltre 100.000 alloggi accessibili nei prossimi dieci anni. L’esecutivo punta a risolvere le criticità abitative delle fasce sociali più fragili attraverso una strategia che combina fondi strutturali e una gestione oculata delle risorse pubbliche, inserendosi in una settimana di lavori intensi a Palazzo Chigi. L’intervento si inserisce nell’allegato Infrastrutture presentato di recente per integrare il Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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