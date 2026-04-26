Piano Casa | 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi accessibili

Il governo ha annunciato giovedì un piano casa con una dotazione di 970 milioni di euro destinati alla realizzazione di 100.000 nuovi alloggi accessibili. L’obiettivo dichiarato è di recuperare circa 100 milioni di metri quadrati di superficie abitativa, con interventi che riguardano principalmente edilizia residenziale pubblica e privata. La misura prevede anche incentivi per favorire la riqualificazione degli immobili esistenti e l’aumento delle abitazioni disponibili sul mercato.

? Cosa sapere Il governo lancia giovedì il piano casa con 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi.. L'investimento punta a recuperare 100.000 unità immobili? inutilizzate tramite fondi di coesione.. Il governo prepara per giovedì prossimo il debutto del piano casa con un investimento iniziale di 970 milioni di euro destinati a generare oltre 100.000 alloggi accessibili nei prossimi dieci anni. L’esecutivo punta a risolvere le criticità abitative delle fasce sociali più fragili attraverso una strategia che combina fondi strutturali e una gestione oculata delle risorse pubbliche, inserendosi in una settimana di lavori intensi a Palazzo Chigi. L’intervento si inserisce nell’allegato Infrastrutture presentato di recente per integrare il Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano Casa: 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi accessibili Notizie correlate Case popolari: Salvini promette 970 milioni per 60.000 alloggiIl Ministro Salvini ha smentito l’interruzione dei finanziamenti per il recupero dell’edilizia popolare il 7 aprile, mentre i cittadini attendono... Piano Casa: 970 milioni pronti, Salvini smentisce i tagliIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentisce ogni riduzione dei finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica, mentre il ministro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piano Casa Italia, al via il programma da 8 mld e 100mila alloggi; Firma del Piano Casa il primo maggio: ecco cosa prevede; Case popolari, in Lombardia record di alloggi vuoti. Piano casa concentrato al Nord; Dfp 2026: il deficit al 3,1% non basta per uscire dalla procedura d’infrazione - ANCE. Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e AntitrustIl governo punta a realizzare almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli. A questo punta il piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo ... ansa.it Clancy sul Piano casa del governo: È chiaramente insufficienteIl governo ha in programma un Piano casa che dovrebbe essere varato durante il prossimo Consiglio dei ministri del 1° maggio 2026. Al momento le risorse già stanziate con le precedenti manovre sono 97 ... bolognatoday.it . #pianocasa2026 …svolta reale o…illusioni davvero stavolta il governo affronterà seriamente l’emergenza casa “PIANO CASA 2026“ OGGI, sul mio canale YouTube “ROSSANO VENTURINI VENDERE CASA A MILANO” e su tutti i miei - facebook.com facebook Clancy sul Piano casa del governo: “È chiaramente insufficiente” x.com