Nuovo patto Israele-Libano | l’esercito di Beirut esclude Hezbollah

Il nuovo accordo tra Israele e Libano prevede che l’esercito libanese si occupi della sorveglianza dei confini, escludendo Hezbollah dal ruolo di controllo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi adottati per garantire l’assenza del gruppo armato. Sono stati definiti nuovi parametri tecnici per il pattugliamento, ma le modalità operative precise non sono state rese pubbliche. L’intesa mira a ridurre le tensioni lungo la frontiera.

Come farà l'esercito libanese a garantire l'assenza di Hezbollah?. Quali sono i nuovi parametri tecnici per il pattugliamento dei confini?. Chi monitorerà l'effettiva applicazione del protocollo nelle zone sensibili?. Cosa cambierà concretamente nella gestione della sovranità territoriale al sud?.? In Breve Colloqui bilaterali durati due giorni presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Controllo esclusivo dell'esercito regolare libanese nelle zone speciali del sud del Libano. Pattugliamenti di confine affidati unicamente alle autorità ufficiali di Beirut. Protocollo formale per regolare movimenti e sicurezza nelle zone sensibili del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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