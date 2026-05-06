Nel sud del Libano, un piccolo paese è stato distrutto durante un'operazione militare di Tel Aviv, lasciando case ridotte in macerie e frammenti di polvere. Un residente ha commentato la devastazione, sottolineando che, nonostante i danni, la speranza e la fede della comunità rimangono vive. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra Hezbollah e Israele, con coinvolgimenti anche delle comunità cristiane locali.

"Oh Yaroun, piccolo grande paese, sei stato ridotto in macerie, polvere e oscurità (.) hanno potuto abbattere i muri delle nostre case, ma non abbatteranno mai la speranza, né la nostra fede nel vederti rinascere come una Fenice". Maria De Leon Menendez, originaria del Guatemala, ma libanese di adozione, descrive così in uno struggente video il destino di un piccolo centro nel Sud del Libano, che ha dovuto abbandonare assieme al resto della storica comunità cristiana. "Due volte sono scappata, dopo il 7 ottobre e con quest'ultima guerra, il 3 marzo" racconta al telefono al Giornale da Rmeich, un altro villaggio cristiano, dove è sfollata, cinque chilometri più a Nord.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Libano, i cristiani tra Hezbollah e Israele. "Case distrutte dall'esercito di Tel Aviv"

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