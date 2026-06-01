Libano escalation tra Israele ed Hezbollah | Netanyhau ordina raid su Beirut

Il primo ministro israeliano ha ordinato raid su Beirut in risposta alle azioni di Hezbollah. Israele ha intensificato gli attacchi contro il gruppo militante, mentre l'Iran ha promesso supporto alla resistenza libanese. L’Onu ha convocato una riunione d’emergenza per discutere la situazione nel paese. La tensione tra Israele e Hezbollah si è intensificata, con operazioni militari in corso e dichiarazioni di sostegno da parte dell’Iran.

Iran promette sostegno alla “resistenza libanese”, Israele amplia gli attacchi contro Hezbollah e l’Onu convoca una riunione d’emergenza sul Libano La tensione inMedio Orientecontinua a salire. Da una partel’Iranaccusa Stati Uniti e Israele di violare il cessate il fuoco nella regione, dall’altra ilgoverno israelianoha ordinato una nuova offensiva controHezbollahnei sobborghi meridionali diBeirut, roccaforte del movimento sciita del Libano. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano,Esmail Baghaei,ha dichiarato che Teheran “non esiterà ad agire in qualsiasi modo” per sostenere il Libano e la “resistenza libanese” contro quella che ha definito“l’aggressione illegale e l’ingerenza del regime sionista“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Netanyahu claims Israel destroyed major Hezbollah tunnel amid escalating Lebanon conflict

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