Nuovo ospedale consegnata una riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli
Il 4 giugno è stata consegnata ufficialmente una riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli. La consegna è avvenuta giovedì, senza ulteriori dettagli sul luogo o sul soggetto. La riproduzione è stata presentata come parte di un evento ufficiale. Non sono stati forniti dati aggiuntivi sulla dimensione o sul significato dell’opera. La notizia riguarda esclusivamente la consegna del mosaico, senza informazioni su eventuali esposizioni o destinazioni.
Giovedì 4 giugno è stata consegnata ufficialmente la riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli. Un'opera, collocata nella hall d’ingresso, legata alla storia del presidio che prende il nome da una delle figure simboliche della chiesa cattolica. L'ospedale di Pordenone ha radici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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