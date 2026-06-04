Nuovo ospedale consegnata una riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli

Notizia in breve

Il 4 giugno è stata consegnata ufficialmente una riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli. La consegna è avvenuta giovedì, senza ulteriori dettagli sul luogo o sul soggetto. La riproduzione è stata presentata come parte di un evento ufficiale. Non sono stati forniti dati aggiuntivi sulla dimensione o sul significato dell’opera. La notizia riguarda esclusivamente la consegna del mosaico, senza informazioni su eventuali esposizioni o destinazioni.