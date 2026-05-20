Fossoli inaugura il nuovo Centro di riproduzione della testuggine palustre europea
Sabato 23 maggio, nell’Oasi "La Francesa" a Fossoli di Carpi, verrà inaugurato il nuovo Centro di riproduzione della testuggine palustre europea (Emys orbicularis). L'intervento, attuato nel Sito Rete Natura 2000 "Valle di Gruppo", rappresenta una tappa fondamentale del progetto europeo Life Urca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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