Sabato 11 aprile, in piazza delle..., è stata allestita una riproduzione fedele di una cella carceraria di grandi dimensioni. L'installazione permette di entrare all’interno di uno spazio che riproduce fedelmente l’ambiente di una cella reale. L’evento ha attirato numerosi visitatori che hanno potuto osservare da vicino i dettagli dell’allestimento, offrendo uno sguardo diretto sulle condizioni di detenzione.

Una cella carceraria a grandezza reale nel cuore della città: sabato 11 aprile, in piazza delle Carceri, dalle 10 alle 18, sarà installata "La cella in piazza", iniziativa di sensibilizzazione promossa dal direttivo della Camera Penale di Prato per avvicinare i cittadini alla realtà della detenzione. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione ‘Recuperiamoci’. La struttura riproduce fedelmente una cella del carcere della Dogaia: dodici metri quadrati complessivi, di cui circa dieci calpestabili. All’interno un letto a castello e un letto singolo: lo spazio in cui vivono tre detenuti. Un ambiente ristretto, inospitale, in cui il tempo sembra non dover passare mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Entrare in una cella della Dogaia. La riproduzione fedele in piazza

Droga lanciata con la fionda e videochiamate in cella, sequestri e indagini al carcere della DogaiaTre distinti episodi in pochi giorni, panetti di hashish ritrovati nel perimetro della struttura e una persona sorpresa a lanciare un involucro.

Dogaia: scooter, droga e cellulari, sventato il lancio in cellaLunedì 6 aprile, due uomini sono stati arrestati presso il carcere della Dogaia mentre tentavano di introdurre stupefacenti e tecnologia all’interno...

Temi più discussi: Entrare in una cella della Dogaia. La riproduzione fedele in piazza; Carceri, Camera Penale di Prato riproduce una cella e la mostra in piazza; Accusò quattro detenuti di stupro, il super testimone: Tutto inventato, ha preso due schiaffi per un debito; Lanciavano droga dentro il carcere, due arresti a Prato.

Carceri, Camera Penale di Prato riproduce una cella e la mostra in piazza(ANSA) - PRATO, 06 APR - A Prato gli avvocati della Camera penale sabato 11 aprile realizzeranno l'iniziativa 'La cella in piazza', riproduzione reale di una camera di detenzione del carcere cittadino ... msn.com

Non vuole entrare in cella, rompe il naso all’agenteEnnesimo caso di violenza tra le mura del carcere dell’Arginone. Ancora una volta, un agente di polizia penitenziaria ha subito un’aggressione da parte di un detenuto che ha dato in escandescenza. A ... ilrestodelcarlino.it

Il master è davvero un passaggio necessario per entrare nel mondo del lavoro o rappresenta solo un’ulteriore parentesi accademica che rimanda il momento di confrontarsi con la realtà professionale - facebook.com facebook

#Vlahovic, fastidio al polpaccio in Juve-Genoa (mentre si scaldava per entrare) #SkySport x.com