Nuovo impianto Pap aggiudata la gara nell' area dell' ex inceneritore di Pace
È stata aggiudicata la gara per la costruzione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per la persona (Pap), che sorgerà sull’area dell’ex inceneritore di contrada Pace. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura destinata a processare i materiali usati. La decisione riguarda esclusivamente la fase di affidamento dei lavori, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.
Aggiudicata la gara per la realizzazione del nuovo impianto destinato al trattamento e al recupero dei prodotti assorbenti per la persona (Pap) che sorgerà al posto dell’ex inceneritore di contrada Pace. L’intervento è previsto all’interno dell’area, recentemente acquisita nella disponibilità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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