La squadra di Roberto Martinez si sta allenando nell’impianto che ospiterà la partita inaugurale della manifestazione. La prossima edizione si svolgerà in Messico, Stati Uniti e Canada, con la prima gara prevista allo stadio Atzeca. Mancano poco più di due mesi all’inizio del torneo, che coinvolgerà gli appassionati di tutto il mondo.

Poco più di due mesi e tutti gli appassionati saranno immersi nell’atmosfera mondiale: la prossima edizione si giocherà in Messico, Stati Uniti e Canada e la prima partita si disputerà allo stadio Atzeca, impianto immerso nel mito. Nella notte tra sabato e domenica, in questo stesso palcoscenico si disputerà l’amichevole tra Messico e Portogallo, ricca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - La squadra di Roberto Martinez impegnata nell’impianto che ospiterà la gara inaugurale della manifestazione

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