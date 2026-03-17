Il direttore dell’Ato Toscana Centro, Dario Baldini, ha avanzato la proposta di prolungare la vita dell’inceneritore di Montale, un impianto considerato essenziale in Toscana. La richiesta si inserisce nel quadro di una proroga già prevista di tre anni più uno, decisa nel 2024 dai tre Comuni proprietari dell’impianto. La decisione dovrà essere valutata dagli enti coinvolti.

Il direttore dell’Ato Toscana Centro Dario Baldini propone di prolungare la vita dell’inceneritore di Montale oltre la proroga di tre anni più uno decisa nel 2024 dai tre Comuni proprietari dell’impianto. Lo ha comunicato il sindaco di Montale Ferdinando Betti al consiglio comunale rispondendo a un’interpellanza presentata dal gruppo di centrodestra "Noi per Montale". La proposta di Baldini fa parte del piano d’ambito che verrà portato all’approvazione dell’assemblea dell’Ato. "Il nostro Comune – ha detto il sindaco Betti – come gli altri comuni dovrà avere una sua posizione in vista dell’assemblea dell’Ato, prima di quella occasione diremo qual è la posizione del Comune di Montale, ci sarà una discussione e un atto di indirizzo da parte del consiglio comunale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inceneritore, proposta di proroga: "Impianto essenziale in Toscana"

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