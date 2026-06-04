Nuovo Felettino in 53 osservazioni Il ’Manifesto’ sottolinea le criticità

Notizia in breve

Il nuovo ospedale Felettino ha ricevuto 53 osservazioni durante la fase di progettazione. Il Manifesto per la Sanità ha incontrato primari e infermieri degli ospedali locali per discutere il progetto esecutivo, che è stato ottenuto tramite accesso agli atti. La documentazione rivela le criticità sollevate nel corso delle consultazioni, che sono state raccolte e analizzate prima di procedere con i successivi passaggi.