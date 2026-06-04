Nuovo Felettino in 53 osservazioni Il ’Manifesto’ sottolinea le criticità
Il nuovo ospedale Felettino ha ricevuto 53 osservazioni durante la fase di progettazione. Il Manifesto per la Sanità ha incontrato primari e infermieri degli ospedali locali per discutere il progetto esecutivo, che è stato ottenuto tramite accesso agli atti. La documentazione rivela le criticità sollevate nel corso delle consultazioni, che sono state raccolte e analizzate prima di procedere con i successivi passaggi.
Negli ultimi mesi il Manifesto per la Sanità ha incontrato primari e infermieri degli ospedali della provincia per illustrare il progetto esecutivo del nuovo ospedale Felettino (nella foto, il cantiere), ottenuto tramite accesso agli atti. Non è stato invece possibile acquisire il piano economico-finanziario completo dell’opera a causa "del diniego opposto dal soggetto privato coinvolto" sottolinea il Manifesto in una nota, circostanza che, secondo il movimento, "limita la trasparenza su un intervento finanziato in larga parte con risorse pubbliche". Durante gli incontri è emerso che molti operatori sanitari non avevano mai visionato il progetto esecutivo, un dato estremamente negativo secondo il Manifesto per la Sanità poiché chi lavora direttamente nelle strutture non è stato efficacemente coinvolto nella progettazione esecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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