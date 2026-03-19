Piano Attuativo San Maurizio depositate le osservazioni | Tura | Progetto con criticità

La capogruppo del Pd ha depositato le sue osservazioni sul Piano Attuativo San Maurizio, approvato recentemente dalla giunta comunale di Treviglio. Le critiche si concentrano sulla viabilità, sulla gestione del suolo e sulla vicinanza a un’area industriale considerata a rischio. Tura ha evidenziato alcune criticità nel progetto senza formulare giudizi definitivi.

La capogruppo Pd, Matilde Tura, punta il dito su viabilità, gestione del suolo e la vicinanza a un’area industriale classificata a rischio Treviglio. Viabilità, gestione del suolo e vicinanza a un’area industriale a rischio: sono questi gli aspetti principali contenuti nelle osservazioni protocollate dalla capogruppo Pd, Matilde Tura, sul Piano Attuativo San Maurizio, approvato nelle settimane scorse dalla giunta comunale. Si parte, quindi, con la viabilità, il tema ritenuto più “caldo”: “L’intervento – precisa la capogruppo dem – insiste su un punto lungo la Strada Provinciale 136, dove convergono più direttrici di traffico e che sarà ulteriormente congestionato con lo sviluppo previsto della Fiera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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