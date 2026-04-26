Ospedale Papardo dossier della Fp Cgil su criticità e osservazioni
La Fp Cgil ha pubblicato un dossier in cui vengono evidenziate diverse criticità dell'Ospedale Papardo di Messina. Il documento analizza aspetti relativi alla gestione e alle condizioni della struttura sanitaria, sottolineando alcune osservazioni specifiche. Nel frattempo, i rappresentanti sindacali continuano a portare avanti il loro impegno per il futuro dell'azienda ospedaliera. La situazione rimane al centro dell'attenzione, con attenzione alle questioni sollevate nel rapporto.
Prosegue con determinazione l'impegno sindacale per il futuro dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. In occasione della recente audizione presso la Sesta Commissione dell'Ars, che ha visto la partecipazione delle sigle Fp Cgil, AAROI-EMAC, Uil Fpl, Cisl Medici e Fvm, la Fp Cgil - si legge.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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