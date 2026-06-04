Nuovi photored a Roma | la mappa dei 15 incroci dove si rischia la multa dal 30 luglio
A Roma entreranno in funzione 15 nuovi impianti di photored entro il 30 luglio, posizionati su incroci tra Tor Bella Monaca, Nomentano e Centocelle. Questi dispositivi monitoreranno il rispetto dei limiti di velocità e il rispetto delle regole di circolazione. Chi verrà sorpreso a infrangere le norme rischierà una multa. La mappa completa degli incroci interessati è stata resa nota nelle scorse settimane.
Verranno attivati entro il 30 luglio su 15 incroci. Da Tor Bella Monaca al Nomentano fino a Centocelle. Si accendono a Roma i 38 nuovi photored che si andranno ad aggiungere agli 11 già attivi. Ad annunciare l’imminente attivazione degli occhi elettronici è stato l’assessore alla Mobilità di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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