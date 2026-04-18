Le 43 località del Ticino dove si rischia la multa dal 20 al 26 aprile

Dal 20 al 26 aprile, in diverse aree del Ticino, saranno intensificati i controlli della velocità, con l’utilizzo di postazioni mobili e semi-stazionarie. In totale, 43 località sono coinvolte in questa operazione, che mira a verificare il rispetto dei limiti di velocità lungo le strade del territorio cantonale. Le autorità hanno pianificato una presenza diffusa di punti di controllo per garantire l’applicazione delle norme stradali.

Nuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio cantonale. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e moderare la velocità, in particolare sulle principali direttrici di traffico, comprese.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Le 34 località del Ticino dove si rischia la multa per eccesso di velocità dal 16 al 22 marzoLa Polizia cantonale annuncia i controlli mobili e semi-stazionari della settimana: ecco tutte le località dove saranno attivi Nuova settimana di... Ci sono 30 località in Ticino in cui si rischia la multa per eccesso di velocità: c'è anche ChiassoNuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il prezzo del gas crolla a 43 euro con la tregua USA-Iran; Fuga e (non) rientro dei giovani: Qual è la posizione politica?.