Nuovi ecosistemi tra Como e Varese | la fuga verso la provincia premium

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Como e Varese, alcune aree stanno attirando manager internazionali e famiglie d’élite. Le zone più richieste sono quelle che offrono un ambiente tranquillo e servizi di alto livello, lontano dal centro di Milano. Molti scelgono di trasferirsi in queste aree per vivere in quartieri con ampi spazi verdi e infrastrutture moderne. La tendenza evidenzia un trasferimento di residenze verso le zone considerate “premium” della provincia.

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Quali zone tra Como e Varese attirano i nuovi manager internazionali?. Perché le famiglie d'élite scelgono la provincia invece del centro Milano?. Come cambiano i criteri di valore degli immobili di lusso oggi?. Quali servizi specifici rendono questi nuovi ecosistemi residenziali autonomi?.? In Breve Zone preferite includono Borgo di Vione, Milano 3, Carimate, Cassina Rizzardi e Appiano Gentile.. La fondatrice di Dama Re Damasceni evidenzia la ricerca di funzionalità e servizi integrati.. Il valore immobiliare si sposta dalla centralità urbana alla disponibilità di spazi aperti.. La vicinanza alle scuole internazionali guida la scelta abitativa rispetto alla vicinanza all'ufficio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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