Nella mattinata del 8 aprile 2026, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato in provincia di Varese Elia del Grande, che era fuggito dopo aver rubato un’auto. L’uomo è stato trovato alla guida del veicolo e portato in caserma. L’operazione ha concluso una fuga durata qualche ora, durante la quale era stato cercato dalle forze dell’ordine.

Varese, 8 aprile 2026 - Fuga finita per Elia del Grande. I carabinieri lo hanno rintracciato a Varano Borghi in provincia di Varese alla guida di un’auto rubata e arrestato. L’ultimo messaggio di Elia Del Grande: “Torno per le 19”. Il sacerdote: “Tradito da lui, di nuovo in fuga dopo aver parlato con una donna e una bimba” Del Grande era scappato il giorno di Pasqua da una casa lavoro ad Alba che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Al volante di una 500 rubata Il 50enne che era al volante di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli dei militari, che lo hanno bloccato e condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga finita, Elia Del Grande arrestato in provincia di Varese

Elia Del Grande è di nuovo in fugaNel 1998 aveva ucciso genitori e fratello in provincia di Varese: per la seconda volta nel giro di pochi mesi è scappato da una struttura Elia Del...

Fermato a Varese Elia Del Grande: era evaso per la seconda volta in sei mesiÈ stato fermato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per aver ucciso l'intera famiglia nel 1998.

Varese, Elia Del Grande rintracciato e arrestato dai carabinieri. #lapresse #cronaca

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua; Elia Del Grande si allontana di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso tra Alba e il Varesotto.

Finita la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel VaresottoÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentar ... ansa.it

Fuga finita, Elia Del Grande arrestato in provincia di VareseEra alla guida di un’auto rubata quando è stato fermato dai carabinieri. Era fuggito da una casa di lavoro ad Alba durante il week end di Pasqua ... ilgiorno.it

Elia Del Grande ancora in fuga, il punto sulle ricerche. Alba. Il cinquantenne non è rientrato dopo essersi allontanato per parlare con una donna e una bambina. Nel 1998 uccise la sua famiglia a Cadrezzate. Gli era stata da poco prorogata la misura di si - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com