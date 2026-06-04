Nuovi dazi UE | scatta la protezione per acciaio e chimica nel 2026

A partire dal 2026, entreranno in vigore nuovi dazi dell’Unione Europea su prodotti dell’acciaio e della chimica. Questi dazi sono stati annunciati per proteggere i settori interessati. Le aziende italiane che producono in questi settori dovranno affrontare un aumento dei costi di produzione. Tra le materie prime coinvolte ci sono alcuni materiali utilizzati nella lavorazione dell’acciaio e nelle sostanze chimiche, che subiranno un incremento di prezzo a causa delle nuove tariffe.

Come cambieranno i costi di produzione per le aziende italiane? Quali materie prime subiranno l'aumento dei prezzi a causa dei dazi? Chi dovrà aggiornare i protocolli di addestramento nei simulatori di volo? Perché l'importazione di carni da Canada e Stati Uniti cambierà regole??? In Breve Dazi antidumping su acido tereftalico da Corea e Stati Uniti messicani (reg. 2026801). Restrizioni importazioni specie Acer dall'Ucraina tramite regolamento tecnico 2026790. Nuo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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