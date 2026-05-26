Acciaio dazi UE al 50% | rischi per Arvedi-Ast e le importazioni
L’Unione Europea ha imposto dazi al 50% sulle importazioni di acciaio. Questo potrebbe ridurre la redditività di Arvedi-Ast, che si affida a semilavorati provenienti dall’Indonesia. L’aumento dei costi potrebbe rendere insostenibile l’approvvigionamento di questi materiali. La decisione si traduce in un impatto diretto sulle aziende italiane del settore, con possibili ripercussioni sulla produzione e sui margini di profitto.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi dazi la redditività di Arvedi-Ast?. Perché l'importazione di semilavorati indonesiani rischia di diventare insostenibile?. Quali misure deve adottare il Mimit per proteggere il polo ternano?. Come cambierà la strategia di approvvigionamento di materia prima per l'acciaieria?.? In Breve Quote esentasse ridotte a 18,3 milioni di tonnellate annue dal prossimo luglio.. Dazi per prodotti extra-soglia raddoppiati al 50% rispetto al tasso attuale del 25%.. Importazioni di bramme dall'Indonesia diventano meno convenienti per il sito di Terni.. Sindacati attendono risposte dal Mimit sull'accordo di programma sottoscritto un anno fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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