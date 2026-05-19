Acciaio UE | il Parlamento approva dazi al 50% contro le importazioni
Il Parlamento europeo ha approvato l'introduzione di dazi del 50% sulle importazioni di acciaio proveniente da paesi extra-UE. La decisione riguarda anche un nuovo requisito di fusione che mira a migliorare la tracciabilità del materiale. Sono previste alcune deroghe specifiche per l'industria ucraina, che potranno evitare le penalizzazioni commerciali previste dalle nuove norme. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi, influenzando i flussi commerciali e le modalità di approvvigionamento del settore siderurgico.
? Punti chiave Come influirà il nuovo requisito di fusione sulla tracciabilità dell'acciaio?. Quali deroghe riceverà l'industria ucraina per evitare penalizzazioni commerciali?. Perché il limite delle importazioni è stato tagliato del 47%?. Chi pagherà il raddoppio dei dazi sulle eccedenze extra-UE?.? In Breve Nuovo tetto importazioni a 18,3 milioni di tonnellate annue dal 1 luglio 2026.. Karin Karlsbro chiede quote speciali per l'industria siderurgica dell'Ucraina.. Martin Schirdewan critica il passaggio europeo verso misure protezionistiche.. Misure tutelano i 300mila addetti del terzo produttore mondiale di acciaio.. Il Parlamento europeo... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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