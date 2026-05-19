Acciaio UE | il Parlamento approva dazi al 50% contro le importazioni

Il Parlamento europeo ha approvato l'introduzione di dazi del 50% sulle importazioni di acciaio proveniente da paesi extra-UE. La decisione riguarda anche un nuovo requisito di fusione che mira a migliorare la tracciabilità del materiale. Sono previste alcune deroghe specifiche per l'industria ucraina, che potranno evitare le penalizzazioni commerciali previste dalle nuove norme. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi, influenzando i flussi commerciali e le modalità di approvvigionamento del settore siderurgico.

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