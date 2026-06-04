Nuovi campi e palestre nei Comuni della Puglia | parte il bando Anci da 100 milioni di euro

Un bando da 100 milioni di euro, promosso dall'Anci, è stato aperto per finanziare nuovi campi sportivi e palestre nei Comuni pugliesi. La novità di quest’anno è che il finanziamento è rivolto a tutti i Comuni, senza restrizioni di dimensione o popolazione. Le amministrazioni possono presentare le domande per ottenere fondi destinati alla realizzazione o ristrutturazione di strutture sportive sul territorio.

Il bando di quest'anno amplia la platea dei potenziali beneficiari perché è rivolto a tutti i Comuni. Parte il nuovo avviso pubblico di Anci Puglia denominato ‘Sport e Periferie 2026’: dalle 12 di oggi, 4 giugno, e fino allo stesso orario del 25 giugno, è possibile presentare la domanda di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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