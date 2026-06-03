Bando da 27 milioni di euro per strade scuole e piazze | i comuni possono fare domanda

Da viterbotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lazio ha aperto un bando da oltre 27 milioni di euro a fondo perduto destinato a finanziare lavori pubblici, tra cui strade, scuole e piazze, per il periodo 2026-2028. I comuni interessati possono presentare le domande di partecipazione. La somma totale disponibile deve essere distribuita tra le diverse richieste. Il bando rimarrà aperto fino a una data ancora da comunicare.

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La Regione Lazio ha aperto un nuovo bando da oltre 27 milioni di euro a fondo perduto per finanziare opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028. Le risorse sono destinate ai comuni laziali — con esclusione di Roma Capitale, dei suoi municipi e dei capoluoghi di provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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