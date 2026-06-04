Nuove regole UE | via libera agevolato per merci e animali ai confini

Notizia in breve

Le nuove regole dell'UE semplificano i controlli alle frontiere per alcune categorie di merci e animali. Le merci e gli animali destinati a determinate attività non saranno più soggetti a controlli sistematici. Le procedure operative ai punti di controllo frontalieri verranno modificate per facilitare il passaggio di queste categorie. La normativa mira a ridurre i tempi di attraversamento e snellire le procedure, mantenendo comunque le verifiche essenziali per la sicurezza e la salute pubblica.