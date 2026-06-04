Nuove regole UE | via libera agevolato per merci e animali ai confini
Le nuove regole dell'UE semplificano i controlli alle frontiere per alcune categorie di merci e animali. Le merci e gli animali destinati a determinate attività non saranno più soggetti a controlli sistematici. Le procedure operative ai punti di controllo frontalieri verranno modificate per facilitare il passaggio di queste categorie. La normativa mira a ridurre i tempi di attraversamento e snellire le procedure, mantenendo comunque le verifiche essenziali per la sicurezza e la salute pubblica.
Quali categorie specifiche di animali e merci non subiranno più controlli?. Come cambieranno le procedure operative ai posti di controllo frontalieri?. Chi dovrà gestire l'implementazione pratica di queste nuove direttive europee?. Quanto influirà questa semplificazione sulla velocità delle operazioni doganali?.? In Breve Regolamento delegato 2026273 emana modifiche al precedente testo UE 20192122.. Emanazione del provvedimento avvenuta il 4 febbraio 2026.. Pubblicazione ufficiale del nuovo quadro normativo il 13 aprile 2026.. Nuovi parametri operativi per la gestione dei posti di controllo frontalieri.. Nuove regole europee per le merci e gli animali ai confini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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