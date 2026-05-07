A partire dal 22 aprile 2026 entreranno in vigore nuove norme dell'Unione Europea riguardanti la gestione degli animali. Le regole stabiliscono limiti sul numero di volatili che un proprietario può detenere, con sanzioni previste per chi supera i cinque esemplari. Inoltre, le disposizioni modificano le modalità di identificazione degli animali, prevedendo un cambio di validità tra tatuaggio e microchip elettronico. Queste novità interessano proprietari e professionisti del settore animale.

? Cosa scoprirai Cosa rischiano i proprietari di volatili che superano i cinque esemplari?. Come cambia la validità del tatuaggio rispetto al microchip elettronico?. Quali trattamenti antiparassitari sono obbligatori per viaggiare in Finlandia o Irlanda?. Quando deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica prima della partenza?.? In Breve Limite massimo di 5 volatili per ogni singolo viaggio transfrontaliero.. Vaccino antirabbico obbligatorio almeno 21 giorni prima della data di partenza.. Tatuaggio accettato solo se applicato prima del 3 luglio 2011.. Trattamenti antiparassitari obbligatori per accessi in Finlandia, Irlanda e Malta.. Dal 22 aprile 2026 entrano in vigore le nuove norme europee per gli spostamenti di cani, gatti e furetti tra i Paesi dell’Unione, con regole più strette per la sicurezza sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole UE per animali: cosa cambia dal 22 aprile 2026

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