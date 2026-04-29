A partire dal 22 aprile 2026, nell’Unione Europea entreranno in vigore nuove regole che prevedono controlli più severi sui movimenti di cani, gatti e furetti. Questi cambiamenti riguardano principalmente le procedure di verifica per garantire il rispetto delle normative vigenti sugli spostamenti animali tra gli stati membri. Le autorità avviseranno i proprietari sui requisiti necessari per il trasporto e i documenti da presentare. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i viaggi con questi animali domestici.

? Cosa sapere Dal 22 aprile 2026 l'Unione Europea introduce nuovi controlli per spostamenti di cani, gatti e furetti.. Il limite massimo di cinque animali per veicolo serve a contrastare il commercio illegale.. Dal 22 aprile 2026 cambiano radicalmente le regole per gli spostamenti non commerciali di cani, gatti e furetti in Europa, introducendo nuovi obblighi documentali e controlli sanitari più stringenti per i proprietari che viaggiano tra i Paesi membri dell’Unione. La riforma europea mira a creare un sistema omogeneo di gestione delle frontiere, con l’obiettivo primario di ridurre i rischi sanitari e contrastare i movimenti irregolari di animali che potrebbero celare attività economiche o traffici illeciti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole UE per animali: dal 2026 scattano i controlli rigorosi

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