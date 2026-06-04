Nuove posizioni economiche ATA ecco le graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Venezia ripubblicazione Milano

Le graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali, includendo anche le riaggiornate di Venezia e Milano. Queste posizioni sono destinate a riconoscere benefici economici al personale, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 201921. Le graduatorie sono disponibili in forma provvisoria e rappresentano il primo passo per l’assegnazione delle nuove risorse.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni Economiche Ata, come scaricare la convocazione per la prova finale

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Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 2019/21. x.com

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