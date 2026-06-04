Nuove posizioni economiche ATA ecco le graduatorie provvisorie AGGIORNATO con ripubblicazione Milano

Le graduatorie provvisorie per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali. Questi benefici economici sono destinati a valorizzare il personale, in base a quanto previsto dal CCNL 201921. La pubblicazione include anche una ripubblicazione per Milano. Le graduatorie consentiranno di assegnare le nuove posizioni ai candidati in lista d’attesa. Le date di eventuali aggiornamenti o chiarimenti non sono ancora state comunicate.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni Economiche Ata, come scaricare la convocazione per la prova finale

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Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 2019/21. x.com

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