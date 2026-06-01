Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Milano Sassari Matera

Notizia in breve

Le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali. Questi benefici economici sono destinati al personale ATA e rientrano nel CCNL 201921. Sono state aggiornate le graduatorie di alcune province, tra cui Milano, Sassari e Matera. La pubblicazione riguarda le nuove assegnazioni e le assegnazioni temporanee delle posizioni. Le graduatorie sono disponibili online e aggiornate periodicamente.