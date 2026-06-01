Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Milano Sassari Matera
Le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali. Questi benefici economici sono destinati al personale ATA e rientrano nel CCNL 201921. Sono state aggiornate le graduatorie di alcune province, tra cui Milano, Sassari e Matera. La pubblicazione riguarda le nuove assegnazioni e le assegnazioni temporanee delle posizioni. Le graduatorie sono disponibili online e aggiornate periodicamente.
Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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